الجيش الإسرائيلي يؤكد تدمير أنفاق قتالية على الحدود مع قطاع غزة

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال ايال زامير، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأشهر الأخيرة من اكتشاف وتدمير عدة أنفاق للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ووصف زامير تدمير الأنفاق بالإنجاز القتالي الذي تم تحقيقه بفضل تقنيات حديثة تُعتبر بعضها فريدة من نوعها.

Sputnik/Israel Defense Forces جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا قرب الحدود مع غزة

القدس — سبوتنيك. نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات زامير التي أدلى بها خلال مؤتمر عقده في مدينة سديروت، جنوب إسرائيل مساء اليوم الإثنين، حيث أضاف بأن حركة "حماس" تلعب لعبا خطيرا بتعاونها مع ايران. وأن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة في بناء العائق التحت أرضي على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

هذا وأشار الميجر جنرال زامير إلى التزام إسرائيل بإعادة الجنديين المفقودين في قطاع غزة منذ العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014، وكذلك الشابين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا بأن تحسن الأوضاع في القطاع منوط بحل هذه القضية.