محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن... ويهاجم إيران

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الحرب فى اليمن قاربت على النهاية بعد أن حققت أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الدستور" المصرية، قال ابن سلمان خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين، إن التحالف الذي تقوده السعودية يقترب من إنهاء العمل في اليمن، موضحا "لم يعد ضدنا في اليمن سوى فلول أنصار الله".

وشن ولي العهد السعودي هجوما على إيران، واصفا إياها بـ"نمر من ورق".

ونقلت صحيفة "الدستور"، نفي ابن سلمان لحدوث أي اضطهاد للشيعة في بلاده، قائلا: "شيعة السعودية يساهمون فى نهضتها ويتولون مناصب قيادية".

ووصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.