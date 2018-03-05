الخارجية المصرية لوفد أمريكي: على قطر تنفيذ مطالب دول المقاطعة الـ13

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد للوفد الأمريكي الذي يزور القاهرة أنه على قطر تنفيذ المطالب الـ13 لدول المقاطعة.

وأكد شكري أن الدوحة لم تثبت حسن نواياها حتى الآن رغم جهود عدة أطراف إقليمية ودولية.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت في استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذها كافة الزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية.

واستقبل وزير الخارجية المصري وفدا أمريكيا برئاسة المبعوث الأمريكي لأزمة قطر، الجنرال المتقاعد "أنتوني زيني"، في إطار جولته في المنطقة لبحث الأزمة.

وطرح شكري على الوفد الأمريكي مخاوف دول المقاطعة من استمرار الدور السلبي الذي قامت به قطر في دعم الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية على برهنة الدول الأربع على جديتها في التعامل مع الأزمة عبر الحوار مع قطر. وأعرب الجنرال "زيني" عن أمله في التوصل لحل مرض لجميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الدول الأربع المقاطعة لقطر في بيان إن الأزمة الخليجية يجب أن تحل في إطار الوساطة الكويتية.

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".