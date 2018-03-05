تعليق محمد بن سلمان على "صفقة" شراء السعودية 1000 كيلو متر من أراضي سيناء

أوضح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع "نيوم" يهدف لبناء عاصمة تجارية للمنطقة سيصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن... ويهاجم إيران

وأشار ابن سلمان خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين على هامش زيارته لمصر، إلى أن العاصمة ستكون على بعد ثلاثة كم من شرم الشيخ، ما يؤدي لإنعاش الحركة السياحية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الدستور" المصرية، أكد ولي العهد أنه تم التوقيع مع مصر على اتفاقية إنشاء صندوق استثماري رأسماله عشرة مليارات دولار، مفيدا أن حصة مصر فيها ستكون الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من المشروع، بجانب خمسة مليارات من الجانب السعودي.

وأكد ابن سلمان أن "نيوم" بمثابة استثمار بأموال سعودية على أرض مصرية، نافيا ما تردد حول حصول السعودية على 1000كم من الأراضى المصرية.

وأعلن ولي العهد أنه يقدر دوافع أصحاب هذه المخاوف، مشددا على أن الأمر مغاير تماما لما يشاع عنه كونه مجرد عملية استثمار، تقوم من خلالها المملكة بالاستثمار في الأراضي المصرية.