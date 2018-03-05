اقتراح قد ينهي الولاية على المرأة في السعودية

© REUTERS/ Faisal Nasser المرأة السعودية لن تكون في حاجة لولي الأمر... قرار جديد

تقدمت العضوتان في المجلس، موضي الخلف، ولطيفة الشعلان، بطلب مؤخرا، من أجل مناقشة قضية الولاية على المرأة السعودية ، باعتبارها من أشكال التمييز.

وغردت موضي الخلف عبر حسابها على "تويتر": تقدمت أنا و د. لطيفة الشعلان بتوصية مفادها: "على الهيئة حصر جميع الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها "… بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.

هذا من صميم عمل هيئة حقوق الانسان،وقد تقدمت انا و د.لطيفة الشعلان بتوصية مفادها:

"على الهيئة حصر جميع الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز ، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها https://t.co/zJaXEvGRrf — موضي الخلف (@Mody_A_AlKhalaf) March 2, 2018

تكملة التوصية:

"…بما يتفق مع المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها. — موضي الخلف (@Mody_A_AlKhalaf) March 2, 2018

وسيناقش مجلس الشورى الاقتراح قريبا، لتكون هذه هي التوصية الأولى من نوعها في المجلس الذي سيناقشها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وحصلت الصحيفة على "مسوغات التوصية"، والتي تشير إلى أن بعض الأنظمة المعمول بها حاليا "تشمل تمييزا صريحا ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج".