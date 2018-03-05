أول تعليق من الإمارات على زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي.

وأضاف قرقاش أن الخريطة الجديدة قوامها الوسطية والاستقرار والتنمية، معتبرا إياها "البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه".

السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء، وزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر الشقيقة تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 5, 2018

واعتبر قرقاش السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، مضيفا: نحن أحوج ما نكون لهذا البناء.

وقال قرقاش إن زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل.

الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفائل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والإستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 5, 2018

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القاهرة حاليا، لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.