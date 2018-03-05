بالفيديو... ابن سلمان والسيسي يشاهدان "سلم نفسك" في الأوبرا المصرية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى دار الأوبرا المصرية، في العاصمة المصرية القاهرة، لحضور العرض المسرحي "سلم نفسك".

وكان عبد الفتاح السيسي وجّه الدعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحضور عرض مسرحي في دار الأوبرا في القاهرة، خلال زيارة بن سلمان لمصر بدأت أمس الأحد 4 مارس/آذار.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن "دعوة الرئيس السيسي لولي العهد السعودي لحضور العرض المسرحي "سلم نفسك" تعد تأكيدا على أن الدولة المصرية الجديدة تشجع الشباب والمبدعين في كافة المجالات، خصوصا هذه الأعمال التي تحافظ على هوية الدولة وتنتشل الشباب من براثن التطرف والتخلف والإرهاب".

ومسرحية " سلم نفسك " من إخراج المخرج خالد جلال، وهو مشروع تخرج ورشة الارتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من من طلبة استوديو مركز الإبداع الفني، ويقوم ببطولتها طلبة المركز".

© AP Photo/ Kamran Jebreili أول تعليق من الإمارات على زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة وتدور أحداث العرض حول السلبيات التي طرأت على المجتمع المصري، مثل "الفهلوة" و"النميمة" و"العنف ضد المرأة" و"جحود الأبناء"، وتحول العلاقات الأسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الواقع.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية.