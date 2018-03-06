ميركل: ألمانيا ستعمل مع فرنسا للتعامل مع الوضع المريع في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ستعمل مع فرنسا على التصدي لقضايا ملحة مثل الحرب في سوريا والسياسة التجارية والمنافسة مع الصين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاءت تصريحات ميركل على أثر إقرار الحزب الديمقراطي الاشتراكي الانضمام إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامتها بعد خمسة أشهر من الجمود السياسي عقب انتخابات غير حاسمة.

© AP Photo/ Ferdinand Ostrop الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يوافق على التحالف مع ميركل

وأضافت ميركل في بيان مقتضب للصحفيين "ما نراه ونسمعه كل يوم هو أنه ينبغي لأوروبا أن تعزز جهودها وينبغي لألمانيا أن تتحدث بصوت قوي إلى جانب فرنسا والدول الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت ميركل، أن الأولويات تشمل التعامل مع "الوضع المريع" في سوريا والسياسة التجارية الدولية، التي يعتمد عليها كثير من الوظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا، وضمان فتح المنافسة مع الصين.

وأوضحت ميركل أن الحرب في سوريا، والتي قد تسفر عن وصول المزيد من اللاجئين إلى ألمانيا، مبعث قلق أساسي.

وتأثرت ميركل سلبا من قرارها في 2015 باستقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء، وهو ما ساعد على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات الماضية بعد اقتطاعه أصواتا من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل.