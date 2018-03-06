محمد بن سلمان يكشف من القاهرة سرا عن الأزمة القطرية

وكشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كشف، خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر، سراً، حيث قال: "من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة 12، إضافة للمهام الموكلة له".
في لقائه مع الإعلاميين في مصر قال سمو ولي العهد عن أزمة قطر:"لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".— سعود القحطاني (@saudq1978) March 6, 2018
سأكشف سرًا: من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة ١٢ إضافة للمهام الموكلة له
ونفى ولي العهد السعودي، بشكل قاطع، تعرض الدول المقاطعة لقطر لضغوط، مشيراً إلى أن دول عدة تسعى إلى حل الأزمة لكن دون ضغوط. وأكد أن الدول الأربع تتعامل مع الأزمة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع كوبا، أي بترك قطر على الحال الذي هي عليه الآن ولو لسنوات حتى تتراجع عن سياساتها المدمرة للمنطقة.
ولي العهد قارن في لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة امريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الاربع مع قطر.. وخلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشئ واحد: امريكا حُرمت من السيقار الكوبي، نحن لم نحرم من شئ. وقطر حُرمت من كل شئ: بدءً من المراعي وانتهاءً بتحولها من "شبه جزيرة" إلى "جزيرة" معزولة.— سعود القحطاني (@saudq1978) March 6, 2018
ورأى أن الإخوان تمكنوا من السيطرة على مفاصل الإمارة القطرية، واصفا الإخوان بأنهم أعداء للسعودية ومصر في آن واحد. وقال ابن سلمان إن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة حوالي 800 مليار دولار أي 4 أضعاف الدخل القطري، مؤكدًا أن "السعودية ستنظم القمة العربية، ولا تشغلنا قصة مشاركة قطر، وغبنا عن القمة الخليجية، لأننا كنا نعرف أن هناك ألاعيب تدبر في الخلف".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)