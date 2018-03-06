ابن سلمان يكشف موقف مصر والسعودية من القضية الفلسطينية

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن موقف بلاده مؤيد لحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن مصر والسعودية تعتبران الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو(حزيران) 1967 من الثوابت، حسب صحيفة عكاظ

وأشار ولي العهد إلى أن الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن بلاده تؤيد حق الفلسطينيين في إقامتها.

وتحدث الأمير محمد سلمان عن القضية الفلسطينية خلال اجتماعه بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، في زيارته الحالية إلى مصر.

وبدأ الأمير السعودي زيارة رسمية إلى مصر، الأحد الماضي، اجتمع خلالها بالرئيس السيسي ووقع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية.

واتخذت أمريكا قرارا بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عقب قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.