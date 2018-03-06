ولي العهد السعودي يتحدث عن "مثلث الشر القطري التركي الإيراني" (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن تفاصيل جديدة في لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمجموعة من الإعلاميين البارزين في مصر، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة حاليا.

وكان بن سلمان، حسب الحديدي، له موقف بارز من تركيا، إذ تحدث عن وجود من وصفهم بـ"العثمانيين" ضمن "مثلث شر" بالمنطقة. قائلاً: "مثلث الشر، يريد العبث بالأمن العربي، منها من يريد إرساء الخلافة، ومنها من يريد تصدير الثورة".

ونقلت الحديدي عن بن سلمان قوله: "الدوحة منصة لجماعة الإخوان المسلمين وهي مصدر تمويلها. وتحدث عما وصفه بـ"مثلث الشر" والذي، كما قال، مكون من "العثمانيين وإيران والجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها في المنطقة، وإيران تريد أن تصدر الثورة".

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مصر حاليا، والتقى خلال زيارته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، حيث زار الكاتدرائية المرقسية في العباسية.