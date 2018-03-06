مقتل مواطن سعودي في إحدى الولايات السودانية

© AFP 2018/ Ashraf Shazly بعد قرار ابن سلمان الأخير... السعودية تكشف عن تعاون جديد مع السودان

الخرطوم — سبوتنيك . وذكرت صحيفة "التيار" السودانية، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، أن مشرحة مستشفى بمدينة كوستي استقبلت، مساء أمس الاثنين، جثة لرجل سعودي، مضيفة: "إن المعلومات الأولية للحادثة تقول إن المواطن السعودي كان في رحلة صيد مع أصدقاء سعوديين".

وذكرت مصادر للصحيفة أنه من "المرجح أن يكون السعودي أصيب بطلقة نارية عن طريق الخطأ". وأشارت إلى أن شرطة الحياة البرية سلمت جثة القتيل السعودي إلى مشرحة مدينة كوستي الواقعة بولاية "النيل الابيض"، تمهيدا لنقلها إلى الخرطوم في أسرع وقت، ولفتت بأن مشرحة كوستي، لا توجد فيها ثلاجة لحفظ الموتى أي أدوات للتشريح أو مكيفات هواء".