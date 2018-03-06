مركز المصالحة يناقش مع المنظمات الإنسانية إرسال قوافل مساعدات إلى الغوطة

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، أنه وافق على مناقشة إرسال قوافل إنسانية إلى الغوطة الشرقية مع المنظمات الدولية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: مسلحو الغوطة تعهدوا بالسماح للمدنيين بالمغادرة مقابل دخول مساعدات

ريف دمشق- سبوتنيك. وذكر الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه وافق على الاجتماع مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية لمناقشة التنسيق حول إرسال مساعدات لاحقا إلى الغوطة الشرقية.

وقال زولوتوخين للصحفيين: "بعد العمل الإنساني في مدينة دوما، يوم أمس الاثنين، ناقشنا مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية الخطوات التالية لتنسيق إرسال قوافل إنسانية جديدة إلى الغوطة الشرقية، وقررنا الموعد، يوم الخميس المقبل".

وأضاف الناطق باسم مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع، وأعرب المنظمون عن رغباتهم في مناقشة الأمر بالتفصيل".

وكان المركز قد أعلن، أمس الاثنين، أن قافلة من 45 شاحنة ومستشفى متنقل سلمت 247 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة دوما بدعم من الجيش الروسي.