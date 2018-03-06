مركز المصالحة يناقش مع المنظمات الإنسانية إرسال قوافل مساعدات إلى الغوطة

وقال زولوتوخين للصحفيين: "بعد العمل الإنساني في مدينة دوما، يوم أمس الاثنين، ناقشنا مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية الخطوات التالية لتنسيق إرسال قوافل إنسانية جديدة إلى الغوطة الشرقية، وقررنا الموعد، يوم الخميس المقبل".
وأضاف الناطق باسم مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع، وأعرب المنظمون عن رغباتهم في مناقشة الأمر بالتفصيل".
وكان المركز قد أعلن، أمس الاثنين، أن قافلة من 45 شاحنة ومستشفى متنقل سلمت 247 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة دوما بدعم من الجيش الروسي.
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