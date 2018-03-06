المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على صورة نصر الله مع قاسم سليماني

وقال أفيخاي أدرعي:"أي لووك تفضلون لأمين عام حزب الله… مع عمامة أو دونها؟
أيّ #لووك تفضلون لأمين عام #حزب_الله الإرهابيّ #حسن_نصرالله.. مع عمامة أو دونها؟— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2018
علمًا أن العمامة يرتديها في مهمة عمل خارج وكره الإيراني لإداء مهمة له، فيما يستغني عنها ويشعر أنه في #البيت حين يكون في #الوكر يتلقى الدروس والرسائل 😁 أي #طلّة_بهيّة بتفضلوا؟ pic.twitter.com/8OnEQ2fyvD
وأضاف أدرعي أن العمامة يرتديها في مهمة عمل خارج إيران لأداء مهمة له.
وسأل أفيخاي أدرعي أي طلة بهية بتفضلوا؟.
صورة تهز اركان تل أبيب..— Mehrdad Khalili 🇮🇷 (@m_khalili1993) March 4, 2018
— الحاج قاسم سليماني في حضرة سيد الإنتصارات..#سادة_النصر#الحاج_قاسم_سليماني#السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/c0s5j9Xe1K
وفي صورة نادرة، ظهر سليماني إلى جانب نصر الله، دون أن يرتدي الأخير عمامته المعهودة، وذلك وفقاً لشبكة "LBC" اللبنانية.
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