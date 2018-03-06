المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على صورة نصر الله مع قاسم سليماني

أيّ #لووك تفضلون لأمين عام #حزب_الله الإرهابيّ #حسن_نصرالله.. مع عمامة أو دونها؟

علمًا أن العمامة يرتديها في مهمة عمل خارج وكره الإيراني لإداء مهمة له، فيما يستغني عنها ويشعر أنه في #البيت حين يكون في #الوكر يتلقى الدروس والرسائل 😁 أي #طلّة_بهيّة بتفضلوا؟ pic.twitter.com/8OnEQ2fyvD