بالفيديو... طفلان هاربان من الغوطة يتحدثان إلى "سبوتنيك"

مضت عدة أيام على فتح المعبر الآمن الذي حددته الحكومة السورية لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة يناقش مع المنظمات الإنسانية إرسال قوافل مساعدات إلى الغوطة

سبوتنيك. ولم تسجل خلال هذه الأيام سوى حالتي خروج، بسبب قصف المسلحين الدائم للممر الإنساني، الأولى كانت لرجل باكستاني وزوجته سمحت لهم المجموعات المسلحة بالخروج بعد وساطات دبلوماسية كبيرة قامت بها السفارة الباكستانية في سوريا، أما الحالة الثانية فقد جاءت لتشكل صدمة للرأي العام بعد أن تمكن طفلان سوريان من كسر الحصار والوصول بعد أن جابهوا الموت مع والديهما اللذين قتلا على يد القناصين التابعين للمجموعات المسلحة أثناء محاولتهما الخروج مع طفليهما عبر البساتين والأراضي الزراعية والوصل إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية.

التقى مراسل "سبوتنيك" الطفلين، حيث قالا بأن والديهما قاما باصطحابهما عبر الأراضي الزراعية بعد أن اتفقا على التسلل والهرب من داخل الغوطة وأثناء الدخول في أحد البساتين تم كشفهم من قبل المسلحين لذا أطلقوا النار عليهم وعندها

هربوا بين الشجرات الصغيرة، تمكن القناصون من إصابة والديهما وقتلهما.

تحدثت الطفلة "فاطمة" بأنها استمرت مع أخيها بالزحف بين الأعشاب لمسافات طويلة وكانا يعيشان حالة من الخوف والرعب في ظل إطلاق عشوائي للنار عليهما من قبل الإرهابيين حتى تمكنا من الوصول إلى إحدى نقاط الجيش السوري.

وتبنت إحدى السيدات المسنات الطفلين بعد قتل والديهما وهما الآن يقطنان في بيت صغير ويتلقون الرعاية الكاملة.