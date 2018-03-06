صحيفة بريطانية تكشف خطة ولي العهد السعودي لإنهاء أزمة قطر

"خطوة أولى"، هذا ما رأى المحرر الدبلوماسي، باتريك وينتور، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يسعى لأن يعرضها كحل لأزمة قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت مقاطعة ضد قطر، قبل 9 أشهر تقريبا، بسبب اتهامات بدعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيها الأخيرة مرارا وتكرارا.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحليلا لوينتور، كشف فيه عما وصفه بأنه ستكون خطة لدول الخليج لإنهاء المقاطعة مع قطر، والتي ستبدأ بتخفيف القيود على حركة المدنيين بين دول المقاطعة.

وأشار المحرر الدبلوماسي للغارديان إلى أن تلك الخطة ستكون على رأس أجندة ولي العهد السعودي، خلال زيارته إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن يتم طرحها، خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وأوضحت الصحيفة أن "بريطانيا حثت السعودية مرارا على ضرورة رفع الحصار عن قطر، خاصة وأنه أثر على اقتصاديات المنطقة كلها"، بحسب الكاتب البريطاني.

وتابعت "المملكة ستقدم بادرة حسن نية لإنهاء المقاطعة، عن طريق السماح بدخول المواطنين بهذه البلدان بحرية، وهو ما قد يمتد إلى استخدام الطيران القطري للمجال الجوي لجيرانها".

وفي ختام التقرير، نقلت "الغارديان"، عن الشيخ سيف أحمد آل ثاني، مدير قسم الاتصالات التابع لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قوله إن "الخطة تلك ينبغي أن تؤكد أن ما حدث مع قطر، لا يمكن أن يحدث مرة أخرى".

وتابع:

"ينبغي أن يكون هناك قاعدة للتعايش، وفق آلية لحل المشكلات، تطبق بصورة جماعية في المنطقة كلها".