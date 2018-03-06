تسجيل
15:17 06 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    برلمان كردستان

    نائب يدعو لاستضافة معصوم وبارزاني بشأن خفض حصة كردستان

    © Sputnik. Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بحثت حكومة إقليم كردستان العراق ونواب أكراد في البرلمان العراقي، خلال اجتماع تشاوري اليوم الثلاثاء، في مقر برلمان الإقليم، أزمة تقليص حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2018.

    بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي، في مؤتمر صحافي بأربيل، إن "الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم في برلمان كردستان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم، ونواب الإقليم في البرلمان العراقي، كان تشاوريا بشأن حصة كردستان في الموازنة".

    بغداد
    © Sputnik. Igor Michalev
    هذا ما طلبه نواب أكراد من قادة إقليم كردستان بعد إقرار موازنة 2018

    وأضاف دزيي: "سنعقد اجتماعا آخر قريبا، لاتخاذ موقف حيال القضية".

    وقال الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محمد علي: "ندعو برلمان الإقليم باعتباره ممثلا لشعب كردستان لاستضافة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي للخروج بموقف موحد إزاء خفض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".

    وانسحبت نواب كتلة حركة التغيير، المعارضة في الإقليم، من الاجتماع، محملة حكومة الإقليم والأحزاب الكردستانية مسؤولية اتخاذ قرار الاستفتاء في توقيت خاطئ.

    فيما قالت عضو رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، في مؤتمر صحافي: "امتنعنا عن المشاركة في اجتماع البرلمان، والحكومة، مع ممثلي اللجان المعنية في البرلمان العراقي، بعدما طلبنا حضور الحكومة لقاعة البرلمان؛ لأن القرارات لا يتم اتخاذها داخل الغرف المغلقة بل في قاعة البرلمان".

    البرلمان العراقي
    © REUTERS/
    البرلمان العراقي يقر المادة الخاصة بإقليم كردستان... والنواب الأكراد يقاطعون الجلسة

    وأضافت محمود: "الأقاليم ليس لها صلاحية نقاش الموازنة، بعد تمريرها من قبل البرلمان العراقي"، متابعة: "الموازنة سيئة بحق الشعب الكردستاني، وهي عقوبة من بغداد علينا؛ لكننا ندفع ثمن الأخطاء التي قامت بها الأحزاب الكردستانية وحكومة الإقليم في التوقيت الخاطئ لإجراء الاستفتاء".

    وأجرى إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق، في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وسط جدل داخلي ومحلي وإقليمي واسع.

    وصادق البرلمان العراقي على الموازنة العامة للدولة لعام 2018، السبت الماضي، تضمنت تقليص حصة إقليم كردستان المقررة منذ عام 2005 من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة فقط، وهو ما ترفضه حكومة وأحزاب الإقليم.

    وطالب النواب الأكراد في البرلمان العراقي وعددهم 65 نائبا بتوحيد موقف حكومة وأحزاب الإقليم للرد على الموازنة الجديدة، وبحث الانسحاب من العملية السياسية في العراق احتجاجا عليها، إلا أن نيجرفان بارزاني قال في مؤتمر صحفي، الأحد الماضي: "بغداد ليست لجهة سياسية معينة ويجب أن يكون لنا دور في العاصمة".

    وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون في كردستان بالشراكة، لكن بغداد لا تكترث لهذا المفهوم والدليل إقرار الموازنة بهذا الشكل".

    انظر أيضا:

    لجان الحكومة العراقية ترفع تقارير إيجابية لصرف رواتب إقليم كردستان
    اللجنة القانونية البرلمانية: تمديد الحظر الجوي على إقليم كردستان غير دستوري
    الحكومة العراقية تكشف حل مشاكل مهمة مع إقليم كردستان وتلوح برفع الحظر الجوي قريبا
    بعد تمديد الحظر الجوي على مطاري كردستان... هل تراجعت فرص حل الأزمة بين بغداد وأربيل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مقدمة البرامج التلفزيونية فيكتوريا بونيا تصل السجادة الحمراء للحفل الـ 70 لمهرجان كان السينمائي في فرنسا
    وهل تخلو "الأرض" من جمال الروسيات
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك