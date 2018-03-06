3 قتلى و8 جرحى في سقوط قذيفة هاون على مدينة جرمانا بريف دمشق

أعلن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق عن وقوع 3 قتلى وإصابة 8 مدنيين بجروح في سقوط قذيفة هاون على مدينة جرمانا بريف دمشق.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH مقتل طفلين وإصابة 5 مدنيين في سقوط قذيفة هاون على مدينة جرمانا بريف دمشق

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أنه، في وقت سابق اليوم، أصيب 7 مدنيين بجروح جراء اعتداء جديد لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) والمجموعات التابعة له المنتشرين في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على حي باب توما ومدينة جرمانا في دمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ "سانا" أن قذيفتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على حي باب توما سقطتا في منطقة الجورة، ما تسبب بإصابة مدنيين أحدهما طفل ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ولفت المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت بقذيفة حي عش الورور، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.

وفي مدينة جرمانا لفت مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح مماثل إلى أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في محيط ساحة الرئيس ومدخل المدينة أسفرتا عن جرح 5 مدنيين بينهم طفلة 15 عاما في حالة حرجة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وأصيب، أمس، 15 مدنيا بجروح في اعتداء لإرهابيي "جبهة النصرة" بالقذائف على مشافي تشرين والشرطة وابن سينا وأحياء باب توما وباب السلام والقصاع ومنطقة الدويلعة السكنية، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تحتجز المدنيين دروعا بشرية، وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها، في حين تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة، بحسب ما قالته وكالة "سانا".