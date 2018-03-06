الجبير يعترف بخطأ السعودية في تلك الأزمة

وجاءت مقابلة الجبير، مع مراسل الشؤون الأمنية فرانك غاردنر، قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.
وتحدث وزير الخارجية السعودي في حواره عن الحرب في اليمن، وأشار إلى أنه "تم فرضها على السعودية".
واتهم الجبير "أنصار الله" (الحوثيين) بتجنيد الأطفال في سن التاسعة، للمشاركة في المعارك، وأنهم يسرقون المساعدات الإنسانية.
وتابع: "أوضاع اليمن الآن ترجع في أساسها إلى تدبير الحوثيين لانقلاب في البلاد، وإنهم يريدون الهيمنة — وهم 50 ألف نسمة — على بلد يبلغ تعداد سكانه 28 مليون نسمة. وهم حلفاء لإيران وجماعة حزب الله اللبنانية".
ومضى:
"الحوثيون أطلقوا صواريخ ذاتية الدفع (باليستية) على أكثر من 200 مدينة وبلدة يمنية، ونحو 100 في السعودية. وهذا ليس مقبولا".
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