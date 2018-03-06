مجلس الوزراء السعودي يطلع على نتائج زيارة ابن سلمان إلى القاهرة

اطّلع مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، على نتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، اطلع على نتائج الزيارة ومباحثات ولي العهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

#مجلس_الوزراء يطلع على نتائج زيارة سمو #ولي_العهد لجمهورية #مصر العربية، ومباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم.#واس — واس (@spagov) March 6, 2018

​ونقلت الوكالة عن وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، سليمان الحمدان، القول إن "مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على السبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات".

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى القاهرة أول من أمس الأحد، في زيارة التقى خلالها بالرئيس السيسي مسؤولين مصريين، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات.