تسجيل
17:25 06 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    سوريا

    دول شجعت على تدمير الأشجار السورية المعمرة والحكومة تخطط لـ 6 ملايين غرسة

    © Sputnik. FEDAA SHAHIN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 32

    يبدو أن الغطاء النباتي السوري يدفع الثمن باهظا، فإن بدأت في الحرب فلن تنته بسلسلة الإعدامات الجماعية والمجازر التي تعرضت لها الغابات والأشجار المعمرة، لتصل إلى درجة قطع الأشجار وسرقتها إلى دول الجوار لأهداف اقتصادية.

    حريق
    © AP Photo/ Andrew Kravchenko
    عقوبة الأشغال الشاقة تنتظر كل من يضرم النار عمدا في الغابات السورية
    وفي الوقت الذي يبرر بعضهم لنفسه قطع الأشجار لأسباب تتعلق بالتدفئة في ظل غلاء وقود التدفئة، إلا أن الأصوات الغيورة ترتفع مطالبة بوقف نزيف الأشجار التي لن تعوض إلا بعشرات السنين.

    تركيا تعدم أشجار الفستق السورية

    ولم تخف أحد المصادر الخاصة في وزارة الزراعة السورية عن "سبوتنيك" قيام الجانب التركي بتشجيع قطع أشجار الفستق الحلبي المعمرة في محافظات إدلب وحلب وحماة حتى يتم تنشيط سوقها من الفستق مستقبلا كون إعادة زراعة هذه الأشجار تحتاج إلى 50 عاما حتى تتمكن من الإنتاج، إضافة إلى قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بسرقة 100 شجرة زيتون معمرة إلى الأردن من المنطقة الجنوبية.

    وأوضح مدير دائرة الحراج في وزارة الزراعة السورية الدكتور حسان فارس لـ"سبوتنيك" أن أغلب الأشجار المعمرة في المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة تم قطعها واستعملت لأغراض التدفئة ونتيجة المعارك كانت تنشب الحرائق في تلك المناطق فلا توجد إحصائية لعدد الأشجار التي سرقت أو قطعت.

    وأكد فارس أن هذا الفعل الذي طال الغابات والأشجار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة يعتبر تخريب للإرث الطبيعي الموجود في سوريا، وعمليات السرقة الممنهجة للغابة تهدف إلى جعل البلاد بحاجة إلى دول الجوار من الناحية الاقتصادية.

    إعادة إعمار الغابات

    وأضاف مدير دائرة الحراج أن وزارة الزراعة تقوم وفق الخطط الفنية بإعادة إعمار الغابات بما يتوافق مع هدف الوزارة والحكومة وسد حاجة المواطنين القاطنين ضمن وفي جوار الغابات كما تساهم الوزارة بتزويد ذوي الشهداء والجرحى بكميات من الأحطاب بأسعار رمزية بهدف نشر مفهوم الحفاظ على الثروة الحراجية كونها ثروة وطنية.

    خطة لزراعة 6 ملايين غرسة

    وأشار فارس إلى زراعة مساحات جديدة،  ففي العام 2017 تمت زراعة 7 آلاف غرسة صنوبر مثمرة في مختلف المناطق الحراجية، وفي عام 2016 تمت زراعة 3 آلاف و300 غرسة حراجية مثمره في الوقت الذي يوجد خطط مستقبلية للوصول إلى زراعة 6 مليون غرسة لكافة الأنواع تدريجيا لاسيما أن الغابات فقدت أشجار عمرها أكثر من 50 عام.

    ولفت فارس إلى مساهمة الوزارة في منح شركة جهاد البناء اللبنانية بأنواع مختلفة من الغراس الحراجية كهدية من الشعب السوري للأشقاء في لبنان وبلغ عدد الغراس المقدمة 240 ألف غرسة، بينما تم منحها الموسم الماضي 190 ألف غرسة.

    وختم  مدير الحراج بأنه يتم تأمين الغراس من خلال جمع البذور المحلية وزراعتها في المشاتل الحراجية الحكومية ضمن خطة استراتيجية ومن ثم يتم زراعة الأنواع المناسبة للظروف البيئية والمناخية في المناطق المختلفة، في وقت واجه العمل نقص وندرة في بعض البذور منها الصنوبر الثمري ويتم تأمين البذور من لبنان ويتم زراعتها في المناطق الحراجية علماً أن الغرسة تحتاج إلى 15 عاما كي تعطي الثمار.

    يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر القانون رقم 6 الخاص بالحراج والذي يهدف إلى تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

    إضافة إلى تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية إضافة إلى تحديد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

    ويشترط عند منح الترخيص دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص وأن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها، وتكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

     

    انظر أيضا:

    إخماد 5 حرائق في العاصمة السورية دمشق خلال يوم واحد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الثروة النباتية, حرق الغابات, قطع الأشجار, المجموعات الإرهابية, الحكومة السورية, مدير دائرة الحراج في وزارة الزراعة السورية الدكتور حسان فارس, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مقدمة البرامج التلفزيونية فيكتوريا بونيا تصل السجادة الحمراء للحفل الـ 70 لمهرجان كان السينمائي في فرنسا
    وهل تخلو "الأرض" من جمال الروسيات
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك