الدفاع الروسية: الجيش السوري فتح ممرا إنسانيا لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة

فتح الجيش السوري ممرا إنسانيا في الغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، لخروج المدنيين والمسلحين أيضا.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون ممر خروج المدنيين من الغوطة

موسكو- سبوتنيك. وأعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي ، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن الجيش السوري فتح ممرا إنسانيا في الغوطة الشرقية، ليس فقط للمدنيين بل وللمسلحين، حيث عرض عليهم الخروج من المنطقة مع أسرهم.

وقال زولوتوخين للصحفيين: "اليوم اعتبارا من الساعة 9 حتى 14 بدأت هدنة إنسانية ثامنة".

وأوضح المتحدث باسم المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في هذه المرة تم فتح ممر ليس فقط للمدنيين في الغوطة الشرقية، بل وللمسلحين وأسرهم. وفي الوقت نفسه، يسمح لأفراد التشكيلات المسلحة غير المشروعة بحمل أسلحتهم الشخصية".

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم تسجيل خروج مدنيين من الغوطة خلال الهدنة الثامنة.