محمد بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد دعم المملكة للقاهرة في حربها على الإرهاب (صور)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة ولي العهد السعودي ، إلى مصر، التي تدخل في يومها الثالث.

وأكد الجانبان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" على متانة العلاقات السعودية المصرية العريقة.

وحثا على ضرورة تعاون البلدين المستمر في مختلف المجالات، كما استعرضا تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي رئيس الوزراء المصري ، ويؤكدان على متانة العلاقات السعودية المصرية العريقة، وتعاونهما المستمر في مختلف المجالات، ويستعرضان تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.#واس pic.twitter.com/B7UXnA9pwA — واس (@spagov) March 6, 2018

بدورها، نقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية عن ولي العهد السعودي تأكيده على دعم المملكة لجهود مصر في حربها على الإرهاب.

وأشاد ابن سلمان بما يتحقق على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

🔴#عاجل| ولي العهد السعودي يشيد بما يتحقق على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) March 6, 2018

كما أكد رئيس الوزراء المصري على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، تعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.