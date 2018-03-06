شروط الالتحاق بوظائف "قوة الصواريخ الاستراتيجية" في السعودية

كما اشترطت قوة الصواريخ الاستراتيجية، أن "تكون معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وأن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن يكون لائقا طبيا للعمل، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول حسب اللائحة الطبية".
ويتم قبول طلبات الراغبين في الوظائف، عن طريق بوابة التسجيل والقبول عبر الموقع الإلكتروني لقوة الصواريخ الاستراتيجية، "على أن يتم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته، وسيكون إعلان أرقام المقبولين مبدئيا عن طريق الموقع الإلكتروني".
وذكرت قوة الصواريخ الاستراتيجية، أنه "ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية"، بحسب "واس".
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