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    الحياة اليومية - مدينة الجدة - السعودية

    شروط الالتحاق بوظائف "قوة الصواريخ الاستراتيجية" في السعودية

    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أعلنت قوة الصواريخ الاستراتيجية، التابعة لوزارة الدفاع السعودية، عن حاجتها لشغل وظائف مدنية لمواطني المملكة، بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية.

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    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
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    نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وهي "أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل تقدير الدرجة العلمية عن جيد".

    كما اشترطت قوة الصواريخ الاستراتيجية، أن "تكون معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وأن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن يكون لائقا طبيا للعمل، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول حسب اللائحة الطبية".

    ويتم قبول طلبات الراغبين في الوظائف، عن طريق بوابة التسجيل والقبول عبر الموقع الإلكتروني لقوة الصواريخ الاستراتيجية، "على أن يتم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته، وسيكون إعلان أرقام المقبولين مبدئيا عن طريق الموقع الإلكتروني".

    وذكرت قوة الصواريخ الاستراتيجية، أنه "ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية"، بحسب "واس".

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    الكلمات الدلالية:
    الشهادات والتقديرات العلمية, وظائف السعودية, قوة الصواريخ الاستراتيجية, امتحانات قبول, أخبار, شروط, السعودية
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