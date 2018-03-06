مقاتلتان من طراز "تي - 50" تحطان في قاعدة جوية في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول مقاتلتين من كوريا الجنوبية من طراز "تي-50" ضمن دفعات يتسلمها العراق وفقاً لعقد مبرم بين الجانبين.

© Sputnik. Sergey Guneev العراق يعلن نيته شراء منظومة صواريخ روسية

بغداد- سبوتنيك . قال الناطق باسم الوزارة، العميد تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرتين من طائرات "تي-50" الكورية الجنوبية المقاتلة وصلت، اليوم، إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بمطار بغداد، وفقا لعقد مبرم بين العراق وكوريا الجنوبية"، لافتاً إلى أن باقي الدفعات ستصل تباعا.

وأضاف الخفاجي أن الدفعة الأولى من الطائرات الكورية وصلت بعد أن أكمل فريق من الطيارين العراقيين التدريبات في كوريا الجنوبية.

والمقاتلة "تي-50" من الطائرات الحديثة التي تتمتع بقدرات فائقة على المناورة والتصويب الدقيق، فيما يمثل جانبا من مساعي العراق لتعزيز قدراته العسكرية إذ تسلم قبل ذلك مقاتلات سوخوي ومروحيات مي 35 الروسية.