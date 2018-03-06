الصماد يلتقي أعضاء المحكمة العليا الجدد في صنعاء

قال المكتب الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، إن الأعضاء الجدد في المحكمة العليا في اليمن، قاموا اليوم بأداء اليمين الدستورية أمام صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء.

© Sputnik. Ahmed A.wahab الصماد يزور المركزي للرقابة والمحاسبة ويشدد على مكافحة الفساد في اليمن

سبوتنيك . وأكد الصماد، خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، على أهمية اضطلاع السلطة القضائية بدورها الفاعل خلال المرحلة الراهنة في حل قضايا المواطنين، ومعالجة القضايا المنظورة في المحاكم والنيابات.

ووجه رئيس المجلس السياسي، وزارة المالية والبنك المركزي بإيجاد حلول عاجلة لمرتبات القضاة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، لافتا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، إلى ما يواجهه أعضاء السلطة القضائية من تهديد من قبل حكومة هادي واستهدافها للمؤسسة القضائية بتعطيل مهامها وواجباتها.

وتطرق المتوكل إلى الصعوبات التي تعترض عمل السلطة القضائية وتنفيذ مهامها، "وخاصة في المحافظات الجنوبية وانتحال صفة القضاء لمن يقبعون في فنادق الرياض والقاهرة وغيرها".

وأشار المتوكل إلى الظروف الصعبة لأعضاء السلطة القضائية في ظل الأوضاع الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي فرضها العدوان.