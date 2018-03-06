ملك البحرين لوفد أمريكي: حل أزمة قطر في يد الرياض

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، في قصر الصخير اليوم الثلاثاء، الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية على هامش زيارتهما للبلاد.

© AP Photo/ Hassan Ammar البحرين تعتقل 116 شخصا بدعوى الإرهاب

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين ، رحب الملك بضيفيه واستعرض معهما العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين.

وأعرب الملك عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر، منوها بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات.

وأشاد الملك بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، مؤكدا دعم المملكة لكافة هذه الجهود.

وتطرقت جميع الأطراف للحديث عن مستجدات أزمة قطر، ليؤكد الملك حمد أن حل هذه الأزمة في يد الرياض.

من جانبهما، أعرب الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ عن خالص تقديرهما لما أبداه الملك حمد من حرص على ترسيخ العلاقات البحرينية — الأمريكية وتطوير أوجه الصداقة والتعاون الثنائي.