الجيش السوري يحبط هجوما لـ"جبهة النصرة" على ريف اللاذقية

أحبط الجيش السوري اليوم الثلاثاء محاولة هجوم لمسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) على الريف الشمال الشرقي لمدينة اللاذقية.

© Sputnik. Nezar Mihoub بالفيديو ...وحدات الهندسة السورية تقتلع الألغام المعقدة من قرى ريف اللاذقية

دمشق — سبوتنيك. قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري أحبط هجوما لمسلحي جبهة النصرة على عدد من النقاط العسكرية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية، ما أدى لتدمير 4 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة الجماعات المسلحة، أبرزها "داعش" و"النصرة" المحظوران في روسيا.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.