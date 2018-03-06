العراق يعتزم فتح مطارات إقليم كردستان قبل أعياد النيروز

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزم حكومته على دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وفتح مطارات الإقليم أمام الرحلات الدولية قبل أعياد النيرزو في آذار/ مارس الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. قال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء "موظفي الإقليم نبشرهم قبل النيروز بصرف الرواتب وأيضا فتح المطارات".

وأضاف العبادي "لم نغلق المطارات للعقوبة ولا لغيره، لكن يجب أن تخضع المطارات الدولية للشرطة الاتحادية"، متابعا "هذا مطلب دستوري صحيح وافقت عليه السلطات المحلية في الإقليم أخيرا".

وفرضت الحكومة الاتحادية العراقية حظرا على حلات الطيران الدولية في مطاري أربيل والسليمانية أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أيام من إجراء حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عن العراق.

وقررت بغداد فرض مجموعة إجراءات أخرى على الإقليم من شأنها تقييد حركة النقل وإغلاق الطرق البرية، فيما شنت القوات الأمنية عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها على رأسها كركوك الغنية بالنفط.

ونشبت خلافات جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية بسبب عزم الأخيرة تخفيض حصة الإقليم من موازنة الدولة لعام 2018 إلى 12.6 بالمئة، بدلا عن 17 بالمئة التي يحصل عليها الإقليم منذ عام 2005.