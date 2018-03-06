3 أسئلة من ملك البحرين لأمير قطر

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، اليوم الثلاثاء، 6 مارس/ آذار، وفد مؤسسة "الأهرام" المصرية برئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة "الأهرام" ونقيب الصحفيين المصريين، والوفد الصحفي المرافق له، في قصر الصخير.

© AP Photo/ Saudi Press Agency بن سلمان يوجه رسالة إلى ملك البحرين

وخلال اللقاء تحدث آل خليفة عن "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم وازدهار في المجالات كافة، على أسس من الود والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية

وتطرق العاهل البحريني خلال اللقاء للأزمة القطرية متسائلا أنه منذ بداية الأزمة "لماذا أمير قطر لم يذهب الى الرياض لشرح موقفه، وهذا واجب من الأخ الأصغر للأخ الأكبر حسب عاداتنا وشيمنا، ولماذا لم يطلب قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن وهذا من واجباتها الأساسية المتفق عليها في مجلس التعاون بدلا من دعوته لقوات من الخارج، ولماذا لم تلتزم قطر بتعهداتها التي وقع عليها أمير قطر بنفسه في عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 والتي من ضمنها عدم التعرض والإساءة لمصر".

وأضاف العاهل البحريني، "نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني، ولا نرضى أن يكون الشعب القطري في مثل هذا الوضع غير المناسب".

وتابع "أما اتهامات قطر بأن الدول الأربع حاولت أن تقوم بانقلاب مضاد للانقلاب الأساسي فإن ذلك ليس له أساس، حيث أنه حدث انقلاب وقبله حدثت عدة انقلابات سببها خلافات في داخل النظام، وفي واقع الأمر نحن جميعا قلقون من تعدد الانقلابات واستمرارها داخل النظام في قطر وهذا يشكل عدم استقرار"، بحسب الوكالة البحرينية.

وأضاف "إننا نتمنى أن يكون في قطر نظاما دستوريا مستقرا، فاستقرار قطر مسألة تهمنا جميعا، والخلاصة هنا، إما أن تغير قطر سياستها الحالية المخالفة لسياسة أشقائها، وإلا سوف يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه".

كما أشار الملك البحريني إلى "الدور الريادي للصحافة المصرية عبر تاريخها العريق، ومن بينها مؤسسة الأهرام، في دعم حركة التنوير والإبداع الفكري والثقافي، والتزامها بالحس القومي والإنساني في ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والعروبة والتسامح والاعتدال، ونبذ خطابات التحريض والكراهية والإرهاب، وتمسكها عبر أخبارها وتقاريرها بالموضوعية وأبحاثها الرصينة".

وأكد خلال حديثه مع الوفد الصحفي المصري، "أهمية تعزيز وتكثيف الجهود في محاربة الإرهاب من خلال العمل المشترك بين الدول".