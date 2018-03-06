تمديد حالة الطوارئ في تونس

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ لمدة سبعة أشهر بدءا من 12 مارس/ آذار الجاري.

ووفقا لما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، أشرف رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أقيم اليوم.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا وآخر الاستعدادات لإنجاح المواعيد والمناسبات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الانتخابات البلدية وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين المواقع الحيوية في الدولة، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن مع احترام الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.

وشدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها للحفاظ على الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمواطنين.