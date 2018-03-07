السيسي يطمئن على صحة عباس

استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المستجدات على الساحة الفلسطينية، وكذا التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، في إطار التشاور والتنسيق الدائم بين الجانبين.