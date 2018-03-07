محمد بن سلمان يصل إلى لندن في زيارة رسمية (فيديو+صور)

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، كان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة البريطانية #لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK#واس pic.twitter.com/3P3xbyWlZm— واس (@spagov) March 6, 2018
وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس، وذلك في إشارة أخرى إلى الأهمية التي توليها لندن للزيارة.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت المصادر في وقت سابق، الثلاثاء، إن اللقاء في قصر تشيكرز، الذي يعود إلى القرن الـ 16 ويقع على بعد 60 كيلو مترا شمال غربي لندن، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر في مكتب ماي في لندن، اليوم الأربعاء.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة البريطانية #لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.#ولي_العهد_في_بريطانيا #CrownPrinceUK pic.twitter.com/DdvzhBoBzl— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 6, 2018
وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.
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