محمد بن سلمان يصل إلى لندن في زيارة رسمية (فيديو+صور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، كان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس، وذلك في إشارة أخرى إلى الأهمية التي توليها لندن للزيارة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت المصادر في وقت سابق، الثلاثاء، إن اللقاء في قصر تشيكرز، الذي يعود إلى القرن الـ 16 ويقع على بعد 60 كيلو مترا شمال غربي لندن، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر في مكتب ماي في لندن، اليوم الأربعاء.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.