الرئاسة المصرية تنشر فيديو لولي العهد السعودي

© Photo/ Presidency Spokesman مصر والسعودية تصدران بيانا مشتركا عقب زيارة ولي العهد إلى القاهرة

وأظهر الفيديو ملخصاً للزيارة التي استغرقت 3 أيام، منذ استقبال محمد بن سلمان في المطار وحتى وداعه، موضحاً حفاوة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له، وكذلك زيارته لمدينة الإسماعيلية الجديدة، والأنفاق أسفل قناة السويس، إضافة إلى زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومشيخة الأزهر، وافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر، فضلاً عن حضور العرض المسرحي "سلم نفسك" بدار الأوبرا المصرية.

وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، مطار القاهرة الدولي، بعد ختام زيارته الرسمية إلى مصر، ووصل إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.