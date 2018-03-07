إقفال باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية اللبنانية أمس ليلا

أقفلت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء ليلا، باب الترشيح للانتخابات النيابية والبرلمانية في لبنان والتي ستجري في 6 أيار/مايو القادم.

© Sputnik. أحمد عبد الوهاب السنيورة يرد على طلب الحريري بشأن الترشح للانتخابات

وعقدت وزارة الداخلية والبلديات ليلا مؤتمرا صحافيا تحدثت خلاله مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس، حيث أعلنت عن إقفال باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية والنيابية 2018.

وقالت: "أعلنت وزارة الداخلية والبلديات — المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أنه في تمام الساعة 24.00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2018 أقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 6/5/2018".

وأشارت يونس إلى أن العدد النهائي والإجمالي للمرشحين بلغ 976 مرشحا وبينهم 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ 11.42%، بينما بلغ عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية الماضية 702 مرشحا بينهم 12 سيدة فقط (عام 2009).