رسالة تعزية من مصر إلى روسيا

© Sputnik. Vitaliy Ankov الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في حميميم بسوريا

وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار: "أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الصديق في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية روسية قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية في سوريا ، مما أدى إلى مقتل من كانوا علي متنها وعددهم 39 شخصا".

وأكد البيان: "وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب روسيا الصديق في تلك المحنة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، مقتل 27 ضابطاً بينهم لواء، إضافة إلى ضباط صف وعسكريين، إثر تحطم طائرة "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

وذكرت الدفاع الروسية أنه وفقا للبيانات الأخيرة، فإن 33 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة "أنتونوف-26" في سوريا، مؤكدة أنه لم يكن هناك تسجيل لإطلاق نار على الطائرة، وتدرس لجنة من الوزارة جميع الفرضيات الممكنة لما حدث، وذكرت المعلومات الأولية أن سبب الحادث قد يكون عطل فني.