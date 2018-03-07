بعد تحريرها من قبضة الإرهاب... 100 أسرة تعود يوميا إلى دير الزور السورية

كشف محافظ دير الزور السورية عبد المجيد الكواكبي أن عدد الأسر العائدة إلى دير الزور يصل إلى 100 أسرة يوميا، مشيرا إلى تأمين مركز إيواء ليلي مــؤقت لمبيت العـــائلات العــائدة لـيلا، بحيث لا تنام في العراء أو تبحث عن مبيت عند أحد أو تنتظر في الطرقات.

© Sputnik. Morad Saeed بعد أن استعادها الجيش السوري... دير الزور تعود للحياة وتنهض

وأشار المحافظ في تصريح لصحيفة " الوطن " السورية إلى إن إجراءات عودتهم تم تسهيلها عبر تأمين حافلات نقلهم إلى مناطقهم فور تقدمهم لطلبات العودة إلى المحافظة في اليوم ذاته.

ولفت الكواكبي إلى أن الهدف الاستراتيجي الذي يعمل عليه حاليا هو عودة الحياة الطبيعية لأبناء المحافظة، مؤكدا متابعة الحكومة والوزارات المعنية للوقوف مباشرة على احتياجات المحافظة وأبنائها وفقا لتراتب الأولويات وتقييمها عبر العمل على فتح الشوارع وإزالة الأنقاض وترحيلها والعمل على إعادة شبكات الصرف الصحي وتأهيل المتضرر منها وترميم المباني الحكومية وإعادة بناء المتضرر منها بما يؤمن الحاجات الأساسية لأبناء المحافظة ويحقق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أنه سيتم العمل على إعادة عجلة الإنتاج إلى محافظة دير الزور، لافتا إلى السعي الحثيث لتأمين مستلزمات الزراعة في الفترة القادمة وخصوصا للموسم الصيفي مؤكدا العمل على تفعيل 30 وحدة إرشادية زراعية لتأخذ دورها الطبيعي في هذا الجانب الحياتي والمهم لأبناء الريف الذي سيعيد الحياة إلى كامل المحافظة.

ولفت المحافظ إلى تحسن ملموس في الاتصالات بعد عودة الخط الضوئي للعمل الأسبوع الماضي، مضيفا: ما زلنا نعاني هبوطاً في المقاسم وضعفاً في تغطية الشبكة الخليوية نعمل على تحسينه في الفترة القادمة.

وكشف المحافظ أنه يتم التحضير منذ الآن لإخلاء كل المدارس - من العائلات النازحة — في شهر أيار/ مايو المقبل بما يعطي فرصة لإعادة الطلاب المنقطعين وتأهيلهم خلال أشهر الصيف لتعويض جزء مما فاتهم.