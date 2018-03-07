"تيار المستقبل" اللبناني لن يغير تحالفاته الانتخابية

ما زالت طبيعة التحالفات السياسية للأحزاب في لبنان غامضة، مع إقفال وزارة الداخلية لباب الترشيحات أمس الثلاثاء، وبدأت باستقبال اللوائح الانتخابية في وقت لاحق.

سيعلن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري أسماء مرشحيه وتحالفاته الانتخابية يوم الأحد المقبل. وبهذا الإطار قال النائب محمد قباني عضو كتلة "تيار المستقبل" في البرلمان اللبناني، رداً على سؤال حول تغيير التيار لتحالفاته بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري إلى السعودية:"إنه حتى الآن لا يبدو أن التيار سيغير تحالفاته، "لأن الوقت أصبح داهماً وبالتالي لا يسمح بتغييرات أساسية في التحالفات، أقل من شهرين يفصلاننا عن نهاية مرحلة الترشيح وبالتالي هناك ضغط في الوقت يمس جميع الأحزاب والمرشحين".

وأكد قباني أن التحالفات الحاصلة في لبنان حاليا تتغير بين منطقة وأخرى، ولا يوجد تحالفات ثابتة إلا تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" فقط.

وعن المعايير التي يتخذها التيار في تحالفاته الانتخابية، قال قباني:"وفق المصلحة الوطنية ومصلحة التيار الانتخابية".

وحول طلب المملكة العربية السعودية من الرئيس الحريري التحالف مع "حزب القوات اللبنانية"، يقول قباني:"هذا أمر لا أعرفه، ولا يعرفه أحد سوى دولة الرئيس شخصياً".

وأشار قباني إلى أن القانون النسبي حتماً سيغير شكل المشهد السياسي في البلاد، وسيكون موزاييك يضم كل الاتجاهات ويضم العديد من المفاجآت.

وأكد الرئيس الحريري التحالف بين "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي، حيث قال خلال لقائه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، أمس الاثنين:"إن تحالفنا الانتخابي مع وليد بك دائم وأنا سائر في هذا التحالف حتى النهاية"، بالمقابل غرد جنبلاط قائلاً: "وتبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الأصيل".

كذلك غرد ابن النائب وليد جنبلاط تيمور: "معك شيخ سعد للعمل على إخراج لبنان من محنته الاقتصادية، ومعك للعبور إلى لبنان أكثر استقراراً داخلياً وخارجياً".

وكان الحريري قد قال، في وقت سابق، إن تيار المستقبل الذي يتزعمه، لا يملك المال للانتخابات النيابية المقبلة، كما أنه لن يتحالف مع "حزب الله" في الانتخابات.