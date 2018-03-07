البرلمان العربي يتصدى لمخططات إسرائيل في أفريقيا ومجلس الأمن

يبذل البرلمان العربي جهودا للتصدي لرغبة إسرائيل في التغلغل في أفريقيا، وشغل مقعد في مجلس الأمن.

© AFP 2018/ غياب رؤساء برلمانات 5 دول عربية عن مؤتمر البرلمان العربي

وشارك رئيس البرلمان العربي ، مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء 7 مارس/أذار، في عدد من الاجتماعات الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية.

وقال السلمي في بيان صادر عنه، اليوم: "إن تلك المشاركة تأتي تنفيذاً لقرار البرلمان العربي، بتنفيذ خطة تحرك برلمانية عربية للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية وإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف رئيس البرلمان العربي: "أتشرف اليوم بالمشاركة في اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمواجهة التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، واللجنة الوزارية العربية الخاصة بالتصدي لترشح إسرائيل للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للعام 2019-2020 ، كما أتشرف بحضور جلسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب".