موسكو: سيتم القضاء على المسلحين في الغوطة ومن يريد الاستسلام يمكنه المغادرة

قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه سيتم القضاء على المسلحين الذين يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية في الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الدفاع الروسية: الجيش السوري فتح ممرا إنسانيا لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة

موسكو- سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، أن من يريد الاستسلام من الإرهابيين يمكنهم مغادرة المنطقة.

وأكدت المتحدثة قائلة: "إن نظرة روسيا واحدة، سيتم القضاء على المسلحين الذين مازالوا يواصلون القتال ويستمرون في ارتكاب الأعمال الإرهابية".

وتابعت: "أما من يرغب في الاستسلام، فلابد من أنكم تدركون كيفية إمكانية تنظيم ذلك".