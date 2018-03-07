الدفاع الروسية: الوضع في الغوطة مازال متوترا وتم تسجيل 6 انتهاكات للهدنة

قال مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، إن الوضع في الغوطة الشرقية مازال متوترا.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف لاجئ عادوا إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي

الغوطة الشرقية- سبوتنيك وأوضح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه تم تسجيل 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار ، مؤكدا أن الوضع ما زال متوترا.

كما ذكر المتحدث باسم المركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن "وتيرة القصف على الممر الإنساني في الغوطة الشرقية تراجعت خلال الأيام الأخيرة"، لافتا إلى أن قصف القناصين توقف.

وقال المتحدث "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار. وفي الوقت ذاته تراجعت وتيرة القصف على الممر الإنساني في الغوطة الشرقية خلال الأيام الأخيرة. كما توقف إطلاق النار من قبل القناصة".