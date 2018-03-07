الشيخة موزة تدشن حسابا لها على "فيسبوك"... وهذا أول ما نشرته

ونشر الحساب صورًا للشيخة موزة، خلال زيارة لمدرسة "للا عائشة" للتعليم الخصوصي الابتدائي بمدينة فاس المغربية، يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
كما نشر فيديو لها خلال مشاركتها، في الجلسة الرفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قبل أسبوع في باريس.
يذكر أن الشيخة موزة بنت ناصر، حرم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة أمير قطر الحالي، تدير عدة مبادرات في مجالات التعليم والتنمية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)