الشيخة موزة تدشن حسابا لها على "فيسبوك"... وهذا أول ما نشرته

دشنت الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسابًا رسميًا لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر الحساب صورًا للشيخة موزة، خلال زيارة لمدرسة "للا عائشة" للتعليم الخصوصي الابتدائي بمدينة فاس المغربية، يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

كما نشر فيديو لها خلال مشاركتها، في الجلسة الرفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قبل أسبوع في باريس.

يذكر أن الشيخة موزة بنت ناصر، حرم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة أمير قطر الحالي، تدير عدة مبادرات في مجالات التعليم والتنمية.