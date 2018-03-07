حقيقة صور الفيلم الذي يحاكي مسرحيات "الخوذ البيضاء" الكيميائية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا مأخوذة من استديو تتم فيه عمليات تصوير لفيلم يحاكي فبركات جماعة "الخوذ البيضاء" التي مارست خلال الحرب السورية الكثير من الفبركات حول استهدافات مزعومة للمدنيين بالأسلحة الكيميائية في مناطق النزاع .

وأظهرت بعض الصور استعداد مساعد المخرج السوري نجدة أنزور لتصوير فيلم يحاكي فبركات جماعة "الخوذ البيضاء"، ويظهر ضمن الصور الملتقطة من أحد مشاهد الفيلم ممثلين يرتدون خوذا بيضاء وامرأة وطفلين، بالإضافة إلى فريق كامل من الأشخاص سيلعبون دورا في اللقطة المراد تصويرها.

وفي صورة أخرى، ظهرت زجاجة بلاستيكية معبأة بسائل أحمر شبيه بالدماء تركت بعض أثاره على الطاولة. كما حملت الصورة الثالثة لأشخاص في غرفة الملابس التابعة للاستديو وفيها ممثلين يحملون أطراف بشرية اصطناعية.

يشار إلى أن "الخوذ البيضاء" جماعة تتبع للمخابرات البريطانية التي قامت بتأسيسها لأغراض إعلامية سياسية، وتقوم "الخوذ البيضاء" بتصوير مشاهد احترافية وبدقة عالية لاتهام الجيش السوري باستهداف المدنيين في مناطق النزاع بالأسلحة الكيميائية بهدف إجبار المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات ضد سوريا تصل إلى حد التدخل العسكري.

وظهرت في وقت سابق العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف — بدون أدنى مجال للشك — استعدادات المصورين والممثلين المتواطئين مع "الخوذ البيضاء" لإظهار معاناة المدنيين "المزعومة" والقتلى من جراء استهدافهم بالكيميائي.