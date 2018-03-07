وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات

ناقش وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، في القاهرة، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وكيفية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.