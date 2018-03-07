أبو الغيط: نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401 بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات الأممية والحل السياسي في سوريا.

© Sputnik. Grigory Sysoyev بوتين: الاتفاقيات مع تركيا وإيران حول سوريا تعمل وفعالة

وأضاف: "الخطوة الأولى التي ننادي بها هو الالتزام بقرار مجلس الأمن 2401 ووقف إطلاق النار في سوريا".

وتابع: "هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ المدنيين في الغوطة الشرقية، عبر السماح بدخول المساعدات الإنسانية".