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    الغوطة الشرقية

    بالفيديو... العمل الإنساني للجنود الروس داخل مراكز الإيواء الخاصة بأهالي الغوطة

    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية (71)
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    يجد كل من يزور المعبر الآمن الذي أنشأته الحكومة السورية، بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي والمخصص لإخراج المدنيين من الغوطة، العشرات من الجنود الروس ينتشرون في المنطقة حيث يحملون على عاتقهم بعض المهام الإنسانية.

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    مركز المصالحة يناقش مع المنظمات الإنسانية إرسال قوافل مساعدات إلى الغوطة
    ويقضي الجنود أوقاتهم عند المعبر لتنفيذ أعمال متنوعة، كحماية مراكز استقبال المدنيين الخارجين من الغوطة وتأمين الأطباء الروس المتواجدين بغية علاج المدنيين بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع القوات السورية والإشراف على أوقات فتح المعبر خلال ساعات الهدنة المعلنة وإغلاقه مع تنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتواجدين داخل الغوطة.

    ويبقى داخل كل جندي روسي جانب إنساني غالبا ما يظهر في أوقات الراحة، حيث يجلس الجنود الروس فيما بينهم لتبادل أطراف الحديث وما يمكن ملاحظته بشكل كبير في تلك المنطقة هو المحبة التي يبادلهم إياها المدنيون المقيمون في مركز الإيواء وخصوصا الأطفال الذين بمجرد مشاهدة أحد الجنود يذهبون إليه لإلقاء التحية ومحاولة التواصل مستفيدين من أن بعض الجنود باتو يتحدثون العربية.

    وقال الطفل "عمر" لمراسل "سبوتنيك" وهو أحد القاطنين في المركز مع أسرته، بعد أن طردتهم المجموعات الإرهابية من منزلهم منذ سنتين، بأنه سعيد جدا بقدوم الجنود الروس إلى المركز الذي يقطنون به وأنه يستمتع برفقتهم وبدأ يتعلم منهم بعض الكلمات الروسية.

    وينشط مركز المصالحة الروسي بشكل كبير في ملف الغوطة الشرقية لدمشق وهو وضع خطط عديدة لعميات إجلاء متوقعة وخاصة في ظل بدء المدنيين الخروج بمظاهرات تندد بأفعال المسلحين وتريد التخلص منهم.

    الموضوع:
    الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية (71)

    انظر أيضا:

    الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف لاجئ عادوا إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي
    مركز المصالحة: مستعدون لتوفير خروج آمن لقادة الجماعات المسلحة وأسرهم من الغوطة الشرقية
    مركز المصالحة الروسي: القافلة الإنسانية التابعة لـ"الهلال الأحمر" تعود من الغوطة الشرقية
    مركز المصالحة: "جبهة النصرة" تعد لعمليات استفزاز في الغوطة الشرقية لإفشال الهدنة
    مركز المصالحة الروسي: المسلحون في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين ويصادرون طعامهم
    مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون ممر خروج المدنيين من الغوطة
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