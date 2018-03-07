السعودية تهاجم إيران وتدعو لاتخاذ مواقف إزاء تدخلاتها بشؤون الدول العربية

هاجم وزير الداخلية السعودي إيران بشدة، متهما إياها بـ"الوقوف وراء إثارة القلاقل في الدول العربية ودعم وتمويل منظمات إرهابية".

الجزائر-. وقال الوزير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في افتتاح اجتماعات الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في الجزائر اليوم الأربعاء، إن "إيران تقوم بدور تخريبي في وطننا العربي عبر أذرع منظمات باتت تخطف القرار من الحكومات الشرعية"، داعيا الدول العربية إلى اتخاذ المواقف المناسبة إزاء التدخلات الإيرانية.

وأضاف ابن نايف، الذي عين رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن "اجتماع الجزائر سيناقش الخطة الأمنية العربية التاسعة وتقرير التحديات الأمنية التي تواجه الوطن العربي".

وانطلقت في الجزائر صباح اليوم اجتماعات الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، و20 وزير داخلية عربي، بالإضافة إلى وفود أمنية رفيعة تمثل جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المشاركون، على مدى يومين، "مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية, ومشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري".