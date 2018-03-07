السيسي يطالب "إيني" بالبحث عن اكتشافات جديدة على غرار حقل "ظهر"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، رئيس شركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لمتابعة تطورات مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس ومسؤولي الشركة الإيطالية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إضافة إلى القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

ووجه الرئيس السيسي وزارة البترول والجهات التابعة لها، بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة الإيطالية، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، وذلك بحسب بيان من رئاسة الجمهورية.

وأشاد السيسي خلال اللقاء بالشراكة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة.

وأعرب السيسي، بحسب بيان المتحدث الرسمي، عن أمله في مواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذا في الاعتبار ما يتوافر بقطاع الطاقة في مصر من آفاق رحبة.

وذكر البيان أن اللقاء جاء لمتابعة التقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية بأنشطتها في مصر، خاصة بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مضيفا أن رئيس الشركة استعرض تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر.

كما أشاد بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وأكد رئيس "إيني"، بحسب البيان، على أن مصر تعد من أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وكان الرئيس المصري قد افتتح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي رسميا، في أول فبراير/ شباط الماضي، بعد اكتشافه من قبل شركة "إيني" الإيطالية في عام 2015، ويضم هذا المشروع إلى جانب "إيني"، شركة "بي بي" البريطانية و"بلاعيم" المصرية وغيرهم.