الملكة إليزابيث الثانية تستقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر باكنغهام

استقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، 7 مارس/ آذار، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنغهام.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri بهذه الطريقة تستقبل لندن الأمير محمد بن سلمان

وأَفادت الصحيفة أن زيارة ولي العهد السعودية إلى لندن، جاءت بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يلتقى محمد بن سلمان عقب استقبال الملكة إليزابيث له، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية قائلة "إننا نشجع الإصلاحات الجارية في السعودية".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى مصر، يوم الأحد الماضي، في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد، والتي استمرت ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا التي يبدأها غدا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس/ آذار.