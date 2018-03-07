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    مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    تعرف على جهود العرب لمنع إسرائيل من الفوز بعضوية مجلس الأمن

    © REUTERS/ Lucas Jackson
    العالم العربي
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    قبل 4 أشهر من اختيار مجلس الأمن لأعضائه الجدد، كثفت الدول العربية جهودها للتصدي لرغبة إسرائيل في شغل مقعد غير دائم في المجلس عامي 2019-2020.

    أعلن رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، تنفيذ خطة تحرك برلمانية عربية، للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية، وإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

    ومن جهته قال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، وعضو البرلمان العربي، اللواء سعد الجمال، إن جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، يبذلون قصارى جهدهم في الوقت الحالي، لتفويت الفرصة على انضمام إسرائيل لمجلس الأمن.

    وكانت إسرائيل قد أعلنت رغبتها في نيل عضوية مجلس الأمن في الفترة 2018- 2019، منذ عام 2000.

    وأضاف الجمال لـ"سبوتنيك" أن البرلمان العربي سيرسل وفودا إلى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسهم روسيا لإقناعهم بعواقب انضمام إسرائيل لمجلس الأمن، المسيئة ليس للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما لمبادئ الشرعية الدولية، التي أسست من أجلها الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها.

     

    وكانت جامعة الدول العربية قد شكلت، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، لجنة عربية خماسية لـ"التصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 — 2020"، يترأسها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وتضم في عضويتها ممثلين عن الأردن ومصر وفلسطين وجيبوتي.

    ولفت الجمال إلى أن الفيتو الأمريكي الذي استخدمته في وجه أعضاء مجلس الأمن الـ14 الرافضين لقرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده لها، أبرز دليل  على رفض غالبية دول العالم لمخالفة أمريكا وإسرائيل للشرعية الدولية.

    وكان  الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الثاني، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما تبعه مطالبة مصر للمجلس بتبني قرار بمنع كافة الدول من إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 198.

    وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري إلى أن إسرائيل تعول على تبني عدد من الدول الأفريقية لترشيحها والتصويت لصالحها، ولكن في المقابل هناك 10 دول عربية أفريقية سيكون لهم دور كبير في  حسم التصويت ضد إسرائيل، فضلا عن دور مصر الريادي في أفريقيا، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس الآن مجلس الأمن والسلم  الأفريقي، بتأييد من 47 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، كما من المقرر أن تترأس مصر الاتحاد الأفريقي العام المقبل، وهو ما من شأنه أن يقلل فرص إسرائيل في الفوز بالمقعد.

    ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة، بينها 5 دول دائمة العضوية، هي روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا. وتملك أية دولة منها  حق النقض (الفيتو)، و 10 دول أخرى غير دائمة العضوية تتبدل بشكل دوري كل عامين، ويتطلب حصول إسرائيل على أحد المقاعد المؤقتة في المجلس، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, الاعتراف باالقدس عاصمة إسرائيل, نقل السفارة الأمريكية إلى القدس, مجلس الأمن الدولي, الأمم المتحدة, أحمد أبو الغيط, إسرائيل, فلسطين, الأردن, مصر
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